Психолог Дарья Яушева дала рекомендации, как снизить стресс при выходе на работу с отпуска

Не нужно требовать от себя мгновенного включения в работу. Позвольте себе немного поностальгировать о прошедшем отпуске.
Принесите с собой на работу какие-нибудь милые мелочи, которые будут напоминать вам об отпуске. Это могут быть как сувениры, предметы, так и запахи, например.
Введите в свой распорядок релаксирующие практики. И перед выходом на работу постарайтесь выделить себе свободный день, чтобы переключиться.
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