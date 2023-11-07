Психолог Дарья Яушева дала рекомендации, как снизить стресс при выходе на работу с отпуска

Не нужно требовать от себя мгновенного включения в работу. Позвольте себе немного поностальгировать о прошедшем отпуске.

Принесите с собой на работу какие-нибудь милые мелочи, которые будут напоминать вам об отпуске. Это могут быть как сувениры, предметы, так и запахи, например.

Введите в свой распорядок релаксирующие практики. И перед выходом на работу постарайтесь выделить себе свободный день, чтобы переключиться.