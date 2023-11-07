История о том, как почтенную публику ввели в заблуждение, заставив восхищаться мазней шимпанзе

17:58 2023-11-07
История о том, как почтенную публику ввели в заблуждение, заставив восхищаться мазней шимпанзе

В 1964 году на художественной выставке в шведском Гетеборге произошел один забавный случай. Здесь были выставлены для показа картины художников-авангардистов, в том числе и полотна Пьера Брассо.

Из всех предъявленных работ особое внимание публики привлекли картины некоего Пьера Брассо, ранее никому неизвестного.

Его полотнами восхищались почти все поголовно. Работы высоко оценивались художественными критиками.

Своим впечатлением от увиденного поделился корреспондент издания Göteborgs-Posten Рольф Андерберг.

Он утверждал, что "картины Брассо написаны энергичными мазками, но с четкой расстановкой. Его кисть извивается с яростной утонченностью. Пьер — художник, который пишет с деликатностью балетного танцора".

Один из "шедевров" был продан коллекционеру за 90 долларов (сегодня это примерно 700 долларов).

Позже тайна талантливого "художника" была раскрыта: им оказался шимпанзе из зоопарка.

Провернул все это один шутник Эке Аксельсон - журналист газеты Göteborgs-Tidningen.

Он задумал эксперимент, чтобы выяснить: получится ли у критиков отличить подлинные картины от мазни шимпанзе.

Аксельсон нашел в зоопарке четырехлетнюю обезьяну Питера и предоставил ей краски, кисть и бумагу.

Сначала животное просто лакомилось красками, потом в нем проснулся талант "художника", так стали появляться шедевры, представленные на выставке.

Журналист придумал имя неизвестному художнику, выбрал самые лучшие "картины" и показал их публике.

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