Остановить тикающие часики: как женщине реагировать на вопросы о том, когда она собирается рожать

Справиться с давлением общества бывает непросто. И первое, что нужно сделать, это обозначить свои личные границы.

Если вам эти вопросы неприятны, тактично, но четко скажите об этом собеседнику. Когда у человека нет проблем с отстаиванием личных границ, окружающие не решаются задавать ему неприемлемые вопросы.

Если дело касается родных, сделать это сложнее, но помочь может принятие, что у них такая позиция. Это не означает, что нужно рожать, если вы этого не хотите, но, посмотрев на ситуацию их глазами, вы станете спокойнее реагировать на их слова.