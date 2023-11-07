Камень марказит называют и капельным серебром, и золотом дураков

Археологи находили марказитовые изделия еще в культуре ацтеков. Минерал имеет золотистый цвет, но не всегда: есть экземпляры серого, черного и зеленого цветов.

Ювелиры называют его капельным серебром, а в народе марказит прозвали золотом дураков. Во времена золотой лихорадки его частенько путали с золотом.

Марказит это единственный камень, который может переходит в металл. При огранке он становится почти неотличимым от металлической оправы из серебра.