Гугл запускает опцию определения пользователей с риском самоубийства

Такому человеку будут предлагаться текстовые блоки, которые станут указывать на возможность получения психологической помощи. Компания запускает проект вместе с Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств.
Представители ассоциации как раз и занимались разработкой информационного контента. В нем будут содержаться телефоны горячих линий помощи.
Также в мессенджерах можно будет быстро отправить сообщение близким и друзьям.
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