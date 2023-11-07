Гугл запускает опцию определения пользователей с риском самоубийства

Такому человеку будут предлагаться текстовые блоки, которые станут указывать на возможность получения психологической помощи. Компания запускает проект вместе с Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств.

Представители ассоциации как раз и занимались разработкой информационного контента. В нем будут содержаться телефоны горячих линий помощи.

Также в мессенджерах можно будет быстро отправить сообщение близким и друзьям.