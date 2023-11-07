Полезная добавка к утреннему кофе: специя, которая улучшает работу мозга

18:41 2023-11-07
Полезная добавка к утреннему кофе: специя, которая улучшает работу мозга

По мнению группы исследователей из Университета медицинских наук Бирджанда в Иране, корица может положительно влиять на работу человеческого мозга.

Slide 1

Как полагают иранские ученые, постоянное употребление корицы помогает улучшить память, ум, положительно отражается на общем самочувствии, создавая изменения в химии мозга.

Корица может уменьшать и предотвращать когнитивные нарушения, утверждают специалисты. Поэтому они рекомендуют добавлять в утренний кофе немного ароматной специи, этот простой ритуал сделает предстоящий день более продуктивным.

В корице много антиоксидантов, оберегающих организм от свободных радикалов. В этом смысле пряность превосходит даже чеснок.

Постоянно употребляя корицу, можно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Достаточно 120 мг в день, чтобы снизить уровень плохого холестерина и нормализовать высокое артериальное давление.

Корица убивает бактерии во рту и освежает дыхание. Также специя помогает облегчить боли при вздутии живота или желудочно-кишечных расстройствах.

Корица оказывает противогрибковое действие, а также противоаллергическое и антибактериальное. Этот ароматный порошок способен предотвратить появление раковых клеток в организме.

В составе косметических средств корица борется с целлюлитом, прыщами, помогает в уходе за ногами.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
19:28

Храмова Оксана

Изобретатель из Беларуси своими руками соорудил гусеничный вездеход и стал звездой ТикТока

Изобретатель из Беларуси своими руками соорудил гусеничный вездеход и стал звездой ТикТока

Полтора года понадобилось мастеру-самоделкину для постройки вездехода на основе маленького авто Seat Marbella. Изобретение он показал в ТикТок и за два дня собрал свыше 2 млн просмотров.
Светлана Игнатьева
19:14

Светлана Игнатьева

У шотландки из-за любви к моркови кожа стала оранжевой

У шотландки из-за любви к моркови кожа стала оранжевой

Девушка ежедневно съедала до 10 морковок, надеясь укрепить здоровье, и в крови накопился избыток пигмента.
Эльза Ли
18:25

Эльза Ли

Простота залог хита: психологи рассказали, как песни обретают популярность

Простота залог хита: психологи рассказали, как песни обретают популярность

Ученые проанализировали сложность песен, рифмы и музыкальный ряд, чтобы раскрыть секрет их популярности.
Эльза Ли
18:21

Эльза Ли

Гугл запускает опцию определения пользователей с риском самоубийства

Гугл запускает опцию определения пользователей с риском самоубийства

Поисковик по запросам пользователей будет определять тех из них, у кого есть суицидальные мысли.
Эльза Ли
18:17

Эльза Ли

Камень марказит называют и капельным серебром, и золотом дураков

Камень марказит называют и капельным серебром, и золотом дураков

История сохранила шутливое название интереснейшего минерала марказита: его называли золотом дураков.
Эльза Ли
18:13

Эльза Ли

Международная группа ученых выявила самые часто встречающиеся психические расстройства у женщин и мужчин

Международная группа ученых выявила самые часто встречающиеся психические расстройства у женщин и мужчин

Исследование привело к неутешительным выводам: к 75 годам каждый второй житель Земли будет иметь психическое расстройство.
article_image 19:17

Даже самый удачный набор специй может поставить крест на проделанной работе при засолке сала

Многие хозяйки вкладывают все знания и кулинарные таланты в засолку сала, но не всегда затраченные усилия оправдывают ожидания.

article_image 19:11

Необычный и вкусный десерт можно приготовить самостоятельно

Для его приготовления понадобятся простые ингредиенты.

article_image 19:09

Зелень - важный ингредиент для первых блюд

Петрушка или укроп не только улучшают вкус супа, но и делают жидкое кушанье гораздо более аппетитно выглядящим.Однако такое происходит только при условии сохранения у компонента яркого зелёного цвета.