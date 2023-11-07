Изобретатель из Беларуси своими руками соорудил гусеничный вездеход и стал звездой ТикТока

Сельский изобретатель Михаил занимается любимым делом уже несколько лет, создавая вездеходы, минитракторы и прочую самобытную технику для облегчения деревенского труда.
К примеру, ранее из-под его умелых рук вышли самодельные соковыжималка и гидравлический дровокол, сделанные из мотоцикла ИЖ "Юпитер 4".
Недавно в ТикТок рукастый белорус представил уникальный гусеничный вездеход, тоже собственного изготовления на базе Seat Marbella .
Гусеницы изобретатель соорудил из подручных материалов. В ход пошли автомобильные покрышки, болты, металлические профили. Двигатель установил дизельный, от Mitsubishi Lancer, объемом на 1,8 л.
Вездеход Михаил успешно протестировал в снегу, на болоте, по размытым грязью дорогам. Чудо-техника легко маневрирует на любой местности.
У видеоролика за два дня набралось более 2 млн просмотров и почти 3000 комментариев.
В их числе много хвалебных отзывов доморощенному изобретателю-самоучке, который сумел без вложений и помощников построить настоящий функциональный вездеход.
Тут же нашлись желающие приобрести такую технику, на что Михаил ответил: вездеход один в своем роде и он не продается.
Делать технику на заказ труженик села отказался, ссылаясь на катастрофическую нехватку времени.
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