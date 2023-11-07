Лазерное шоу, странные дорожные знаки, музыкальное шоссе: какие меры помогают водителю не уснуть за рулем

22:11 2023-11-07
Лазерное шоу, странные дорожные знаки, музыкальное шоссе: какие меры помогают водителю не уснуть за рулем

Люди, которые подолгу ведут машину, особенно в ночное время суток, рискуют заснуть за рулем. Это может привести к трагедии на дороге. В разных странах эту проблему решают по-своему.

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Например, в Китае на дорогах устраивают настоящее лазерное шоу.

Специальное оборудование, установленное на автомагистралях, помогает водителям взбодриться.

Датчики выявляют признаки сонливости у человека за рулем, после чего начинается лазерное представление на дороге.

Переливающиеся лучи отвлекают водителя и заставляют проснуться, при этом не ослепляя его и не мешая вести машину.

Японцы поступают иначе, они пытаются разбудить водителя музыкой.

На дорогах оборудуются гофрированные участки с глубиной в несколько миллиметров и шириной в 6-12 мм.

Проезжая по этим углублениям, водитель создает вибрации, которые преобразуются в мелодии. Они похожи на игру на флейте.

В дальнейшем разработки будут совершенствоваться путем подбора песен, подходящих к той или иной местности, направлению движения.

Не менее интересный способ привлечения внимания водителя придумали в Австралии.

Здесь для водителей устанавливают необычные знаки, которые отвлекают их от сна, прогоняя усталость:

Отдохни или покойся с миром.

Уставшие водители умирают.

Выживите в этой поездке. Стоянка через 1 км справа.

Следующие 150 км - зона аварийной усталости.

Отдохни и будешь жить, стоянка через 5 км слева.

Некоторые надписи на дорожных знаках носят игровой характер:

Вопрос: какая самая высокая гора в Квинслэнде?

Ответ: гора Бартл Фрир.

Продолжайте играть в игру, это спасет вам жизнь.

Также здесь, как в Японии, применяют звуковые сигналы на дорогах.

На шоссе нанесен так называемый "музыкальный отбойник-будильник", попадая на него машина начинает вибрировать и "выть".

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