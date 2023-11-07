Почему полезно пить кофе с молоком: такой напиток снижает воспалительные процессы в организме

Кофе - источник антиоксидантов, у которых есть свое название - полифенолы.

Они уменьшают окислительный стресс в организме и способны противостоять воспалительным процессам.

Вступая в реакцию с аминокислотами, содержащимися в белковых структурах коровьего молока, полифенолы усиливают свое противовоспалительное действие как минимум в два раза.

Как выяснилось в процессе исследований, реакция взаимодействия между указанными компонентами происходит мгновенно.

Профессор Марианна Ниссен Лунд, ведущий эксперт исследования, проводимого специалистами Копенгагенского университета:

Наши исследования показывают, что в случае кофе с молоком реакция между полифенолами и аминокислотами происходит очень быстро. Более того, влияние этой комбинации на воспаление в иммунных клетках усиливается.

Эксперимент проводился с использованием модели искусственного воспаления в иммунных клетках, внутрь которых вводились полифенолы в разных дозировках и в комбинации с аминокислотами.

После чего проводились сравнения с результатами клеток, которые не получали какое-либо из обозначенных веществ.

На следующем этапе исследования ученые планируют провести опыты на живых организмах, чтобы убедиться в правильности сделанных выводов.