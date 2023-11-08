Могерштерн признался, что на все готов ради возвращения в РФ

Рэп-исполнитель Моргерштерн не стал скрывать, что его очень задел тот факт, что его признали в РФ иностранным агентом.
Алишер Валеев (настоящее имя артиста) подчеркнул, что не понимает, почему это произошло, так как никакого финансирования его иностранцами не было.
В ходе интервью Ксении Собчак артист признался, что готов на многое, чтобы вернуться в Россию, не став конкретизировать, что именно он намерен сделать для достижения цели.
Когда рэперу был задан вопрос относительно возможности его выступлений в Донбассе, тот заявил, что на такие вопросы пока ответ дать не готов.
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