Умер звезда фильма «Джентльмены удачи» актер Анатолий Яббаров

Актер театра и кино Анатолий Яббаров, хорошо известный зрителям по фильму «Джентельмены удачи», скончался 6 ноября, сообщает СтарХит.

Яббаров сыграл в культовой ленте Митяя. До этого артист снялся в картинах «Таинственная стена», «Преступление и наказание».

Анатолий Ахмедович появился на свет в Баку в 1937 году. В кино начал сниматься в 1964 году, его первой лентой стал фильм «Жили-были старик со старухой».

В 1996-м актер был удостоен звания заслуженного артиста России, в 2011 году его наградили орденом Дружбы. Причины его смерти не сообщаются.