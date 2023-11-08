Dior разорвал контракт с Беллой Хадид

Издание Al Bawaba News информирует, что в новом кампейне Dior Beauty Беллу Хадид заменит израильская модель Май Тагер.
Известно, что американская звезда подиума высказала свою позицию относительно нападения ХАМАС на Израиль.
Белла осудила происходящее в секторе Газа, отметив, что террористические действия против мирного населения неприемлемы.
Сообщалось, что семейство Хадид, поддержавшее Палестину, подверглось анонимным угрозам. Им угрожали убийством.
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