Поседевший Петр Чернышев показал свою дочь Милу от актрисы Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышов принял участие в ледовом шоу фигуристки Татьяны Навки. Спортсмен исполнил в нем одну из главных ролей и предстал перед зрителями совершенно седым. Но главной сенсацией стало появление дочери спортсмена от Анастасии Заворотнюк, сообщает КП.

Жена фигуриста Анастасия Заворотнюк пять лет тяжело больна. Ей диагностировали глиобластому - это одна из наиболее агрессивных опухолей.

Болезнь настигла актрису после рождения дочери Милы в 2018 году. Артистке на тот момент было 47 лет. Она рассказывала, что сама родила третьего ребенка.

Когда Миле исполнилось немногим более полугода, Анастасия перенесла трепанацию черепа. Затем ей сделали еще несколько сложных операций, провели курсы лучевой и химиотерапии.