Николай Носков отменил свое выступление в Челябинске

Концерт певца Николая Носкова в Челябинске отменили из-за его болезни. Как сообщает Рамблер, об этом говорится на официальной странице артиста в соцсети.

К большому сожалению, концерт в Челябинске из-за болезни Носкова переносится. Даты выступлений сообщим позднее, — написали представители артиста на его странице в «ВКонтакте».

Концерт был запланирован на 7 ноября. По информации URA.RU, руководитель городских зрелищных касс в Челябинске Илья Белов заявил, что средства за купленные электронные билеты людям вернутся автоматически.

Бумажные билеты, которые приобретены на стойках, зрители могут сдать в любой точке касс.