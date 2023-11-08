Николай Носков отменил свое выступление в Челябинске

Концерт певца Николая Носкова в Челябинске отменили из-за его болезни. Как сообщает Рамблер, об этом говорится на официальной странице артиста в соцсети.
К большому сожалению, концерт в Челябинске из-за болезни Носкова переносится.
Даты выступлений сообщим позднее, — написали представители артиста на его странице в «ВКонтакте».
Концерт был запланирован на 7 ноября. По информации URA.RU, руководитель городских зрелищных касс в Челябинске Илья Белов заявил, что средства за купленные электронные билеты людям вернутся автоматически.
Бумажные билеты, которые приобретены на стойках, зрители могут сдать в любой точке касс.
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