Актер Патрик Демпси назван самым сексуальным мужчиной

Звезда Голливуда Патрик Демпси по версии рейтинга журнала Peoplе назван самым сексуальным мужчиной года.

Я был шокирован, потом начал смеяться - типа, это шутка? Я всегда был «подружкой невесты»!», - так ответил актер на вопрос, как он отреагировал, когда впервые услышал о номинации.

Патрик Демпси известен зрителям по одной из главных ролей в сериале «Зачарованные», сыграл доктора Дерека Шепарда в «Анатомии страсти». Звезда был занят и в таких знаковых лентах, как «Правда о деле Гарри Квеберта», 3-ей части «Бриджит Джонс» и десятках многих других проектов, сообщает Рeopletalk.ru.

Вместе с Патриком на звание самого сексуального мужчины претендовали также Педро Паскаль, Ашер, Джейми Фокс, Тимоти Шаламе, Ленни Кравиц и другие.