Брюс Уиллис не узнает Деми Мур, с которой жил 13 лет в браке

Портал Closer сообщает, что 60-летняя Деми Мур нанесла визит 68-летнему экс-супругу Брюсу Уиллису, прибыв после отдыха в Италии.

Знаменитость с сожалением отметила, что он "забыл" актрису, с которой жил 13 лет в браке и воспитывал троих дочерей.

Мур рассказала, что всегда с удовольствием поддерживала связь с новой семьей Брюса, но даже в страшном сне не могла представить, что деменция Уиллиса будет настолько быстро прогрессировать.

Ранее состояние Уиллиса оценил режиссер Гленн Гордон Карон, отметив, что в организме знаменитости произошли необратимые процессы.