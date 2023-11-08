Музыканта Xolidayboy позвали в диверсионно-штурмовую бригаду

Музыканта Xolidayboy (Ивана Минаева) официально позвали на службу в диверсионно-штурмовую бригаду, сообщает Газета.ру со ссылкой на Shot.

Накануне 23-летнему певцу стало плохо на концерте в Ставрополе, его доставили больницу, которую он уже покинул.

Видно, что он недоедает, падает на сцене в обморок с расстройством сознания. Это значит, у молодого человека не все хорошо и с чувством патриотизма, — сказал в интервью изданию комиссар отдельной диверсионно-штурмовой бригады «Ветераны» Ильдар Резяпов.

Резяпов пообещал воспитать в звезде мужские и патриотические качества, раскрыть его талант, а после армии вернуть на сцену.

До концерта, где Минаеву стало плохо, ему вручили повестку в военкомат. Сотрудники военного комиссариата сделали это в аэропорту Минвод во время гастролей артиста по Ставропольскому краю.