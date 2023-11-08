Приятель Леонтьева назвал причину того, почему исполнитель не возвращается в РФ

Михаил Герцман предположил, что Валерий Леонтьев не понимает, что происходит сегодня в РФ.

Культурный деятель отметил, что многих звезд, пребывающих за границей, признают иностранными агентами, что многим сложно понять.

Также Герцман усомнился, что Леонтьев будет еще гастролировать, ведь возраст у него солидный.

Ранее Леонтьев сообщал, что купил дом в Майами, чтобы спокойно там жить, не боясь быть узнанным.