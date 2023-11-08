Певцов обозвал Моргерштерна недоумком после интервью исполнителя Собчак

Дмитрий Певцов в интервью изданию "Абзац" заявил, что Моргерштерн не тот человек, обсуждению которого актер готов отдать хотя бы полминуты собственного времени.

Депутат Госдумы РФ отметил, что Алишер Валеев "маленький недоумок", который не может выразить ни одну мысль без матов.

Политик и артист убежден, если рэпер нарушил закон РФ, то должен быть наказан.

Певцов не стал скрывать, что ни одному слову артиста не доверяет.