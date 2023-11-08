Орбакайте предупредила своих друзей и поклонников, что мошенники могут звонить от ее имени

Известно, что Кристина Орбакайте записала обращение в своих соцсетях, предупредив друзей об опасности.

Певица утверждает, что "ее голосом" разговаривают по телефону пранкеры, провоцируя собеседников на откровенный на разговор.

Всех, у кого есть номер певицы, она призвала перезвонить ей в подобной ситуации.

Известно, что сейчас Орбакайте живет в США с мужем и дочерью. Старший наследник артистки Никита Пресняков также находится в Штатах.