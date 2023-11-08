Зоя Бербер, известная по сериалу «Реальные пацаны», вышла замуж

О своем замужестве Зоя Бербер сообщила в личном блоге. Молодожен Максим Белбородов также поделился снимками торжества, которая, если судить по фото, не была пышной.
Актриса отпустила шутку, что, если «долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж».
По словам знаменитости, избранник боялся упустить момент, а потому сделал ей предложение.
Бербер продемонстрировала помолвочное и обручальное кольцо в соцсетях, выглядя при этом очень счастливой.
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