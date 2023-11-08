Журнал People назвал имя самого сексуального мужчины 2023 года

Патрик Демпси признался, что не ожидал подобного признания.

Актер в интервью People не стал скрывать, что ему очень приятно получить подобное звание, заявив, что его "эго терпит небольшой удар, но это дает ему возможность использовать его для чего-то позитивного".

Демпси обрел популярность в 2005 году, появившись в сериале "Анатомия страсти" в роли доктора Дерека Шепарда.

Также в его фильмографии числятся такие популярные проекты, как "Зачарованная", "Друг невесты", "Бриджит Джонс – 3", "Трансформеры-3: Темная сторона Луны".

