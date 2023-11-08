8 ноября - день рождения Маргарет Митчел, написавшей культовый роман «Унесенные ветром»

12:20 2023-11-08
8 ноября - день рождения Маргарет Митчел, написавшей культовый роман «Унесенные ветром»

Автор знаменитой книги появилась на свет в 1900 году. С тех пор ряды поклонников ее творчества постоянно пополняются. По книге был снят одноименный фильм, который стал не менее популярным.

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Приводим несколько интересных факторов о Маргарет Митчел, чей роман стал символом целой эпохи.

Как ни удивительно, но знаменитую книгу, принесшую создательнице бешеный успех и огромную славу, она написала от скуки.

Девушка получила травму ноги, ей много приходилось лежать в постели. Чтобы как-то убить время, она решила заняться творчеством и стала работать над "Унесенными ветром".

Маргарет Митчел была заядлой курильщицей: она выкуривала каждый день целых три пачки сигарет.

У писательницы были и другие произведения, но опубликована только одна книга: "Унесенные ветром". Все остальные опусы были уничтожены, так как об этом попросила сама Маргарет.

Маргарет Митчел категорически отказывалась от всех предложений об использовании названия книги и имен персонажей в рекламных целях.

"Завтра будет новый день" - именно так заканчивается роман "Унесенные ветром". Между прочим, таким изначально было и первое название книги.

Умерла знаменитая писательница по нелепой случайности: во время прогулки с мужем ее сбила машина, которая неслась на огромной скорости.

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