Внебрачный сын Белоусова подал на сестру в суд, чтобы заявить свои права на наследство и композиции отца

Юрист Сергей Жорин сообщил, что внебрачный сын Жени Белоусова будет бороться за недвижимость – трешку в Москве.
Все другое имущество, оставленное артистом родным, также будет оспорено на предмет владельца в судебной инстанции.
Истец не скрывает, что интересуется также правами на творческое наследие отца.
Дочь Белоусова рассказала, что не планирует общаться с "новоипеченым" братом, выясняя причины его обращения в суд.
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