Недоставленные письма рассказали о любви жен французских моряков в XVIII веке

Три связки писем, которые были адресованы морякам попавшего в плен французского военного корабля в период Семилетней войны (1756–1763 годы), случайно найдены профессором-историком Кембриджского университета Рено Морье в британском морском архиве, сообщает Вокруг света.

Он стал первым, кто прочел эти трогательные послания, раскрывающие подробности семейной жизни в середине XVIII века.

Свыше ста писем предназначались для команды корабля Galatée, который в 1758-м году из Бордо направлялся в Квебек. Корабль пленило британское судно и доставило в Портсмут. Команду Galatée здесь отправили в тюрьму.

Французская почта несколько месяцев пыталась доставить отправления на борт Galatée. А когда пришло известие о пленении, письма перенаправили в Лондонское адмиралтейство - в надежде, что их все-таки передадут пленникам. Но их, не вскрывая, отправили в архив и забыли на века.

Основная часть посланий написана женщинами.

Не могу дождаться, когда снова обниму тебя, — пишет жена Анн Ле Серф офицеру Жану Топсану.

А Мари Дюбоск написала мужу, лейтенанту Луи Шамбрелану, что может всю ночь писать ему:

Я твоя верная жена навеки. Мой дорогой друг, спокойной ночи. Уже полночь. Мне пора отдохнуть.

Морье установил, что эта пара больше не встретилась. Мари на следующий год умерла, совсем немного не дожив до освобождения Луи из плена.