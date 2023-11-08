Выступления «Пошлой Молли» в Польше не состоятся после претензий солиста группы к польскому языку

Кирилл Бледный поделился на своей странице в соцсетях роликом, где признался, что его бесит польский язык.

Он посоветовал полякам войти в состав Российской империи, чтобы общаться на «нормальном русском языке».

Естественно, без критики подобные заявления певца не остались. Юзеры потребовали отмены выступлений музыканта и его группы.

Бледный пытался принести извинения, назвав свои слова неудачной шуткой, но искренним не выглядел, что подметили его подписчики.