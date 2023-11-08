Ван Дамм восхищен российским бойцом UFC

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм во время общения с Мартином Водецки, тренером команды «Архангел Михаил», передал привет бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата Петру Яну.

Петр Ян великий чемпион. Он обладает хорошей техникой, отличной скоростью и отличным кардио, — сказал Ван Дамм.

Российский боец в конце сентября заявил, что перенес операцию. В трех последних поединках Ян уступил американцам Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу, а также грузину Мерабу Двалишвили.

На счету Яна - 16 побед и пять поражений.