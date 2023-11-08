Самый эффективный способ лечения ожирения у детей

Издание Russian Open Medical Journal сообщает, что данный принцип лечения ожирения заключается в электромагнитных воздействиях на регуляторные процессы головного мозга.

Учеными Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского выяснено, что транскраниальная магнитотерапия (ТкМТ) вместе с применением транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) у мальчиков с ожирением нормализует уровень гормонов.

Те, которых было много, уменьшились, а тестостерон и β-эндорфин, недостаток которых наблюдался, повысились. У таких детей снизился аппетит, а, как следствие, уменьшился вес.