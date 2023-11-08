Самый крупный в мире голубой бриллиант продан с аукциона за 44 миллиона долларов

Бриллиант Bleu Royal ярко-голубого цвета весом 17,61 карата продан в Женеве на аукционе за 43,8 миллиона долларов.

Как сообщают представители аукционного дома, сделка совершилась в рекордные сроки - за 7 минут по телефону. Покупатель драгоценного камня решил сохранить анонимность.

Аукционисты называли этот бриллиант одним из самых красивых и планировали выручить за него около 50 миллионов долларов. Тем не менее, полученный результат их удовлетворил.

Bleu Royal – бриллиант морского оттенка и грушевидной огранки. Он вставлен в кольцо и обрамлен по бокам двумя белыми бриллиантами. Камень при этом не считается самым дорогим на рынке, но по размеру превосходит все остальные.

Он около полувека хранился в частной коллекции.