Турист по навигатору приехал в самое опасное гетто ЮАР, где ему выстрелили в лицо

55-летний турист из США путешествовал по Африке и искал место, где можно обменять доллары на здешнюю валюту. Навигатор дал ему подсказку и показал короткий путь к обменнику.

Мужчина сел за руль арендованного в аэропорту Кейптауна авто и по пути к цели попал в один из самых криминальных в мире районов - бедную Ньянгу, сообщает Вокруг света. Как уточняет издание, сюда лишний раз не заглядывают даже полицейские.

Беспорядки, изнасилования, перестрелки и убийства для Ньянги обычное дело. Но GPS туристу об этом не рассказал. Как только он оказался в трущобах, на него налетели 4 бандита и выстрелили в лицо. Потом просто выволокли из салона.

Пострадавший на четвереньках дополз до багажника, открыл его и схватил дорожную сумку. Но попытка убежать не удалась: банда выхватила сумку, избила мужчину и скрылась в узких и смертоносных переулках. А американец потерял сознание.

Очнулся он уже в больнице. Медики сказали, что мужчине повезло остаться в живых. Выпущенная ему в рот пуля выбила несколько зубов, раздробила челюсть, вызвала сильное кровотечение, но главное, что турист выжил.