Кольцо с самым большим в мире голубым бриллиантом было продано с аукциона Christie's

Кольцо с самым большим в мире голубым бриллиантом Bleu Royal, которое когда-либо продавали с аукциона, ушло с молотка.

Издание "Интерфакс" сообщает, что имя нового хозяина украшения не называется. А приобрел счастливчик кольцо за более чем 44 000 000 у.е..

Несколько десятков лет до этого Bleu Royal в 17,61 карата находился в частной коллекции.

Торги кольца на ряду с иными предметами роскоши состоялись в Женеве.