Звезда «Кадетства» Александр Головин вместе с женой покинул Россию

Александр Головин написал в соцсетях, что улетает на Мальдивы, чтобы провести там с женой медовый месяц, сообщает Газета.ру.

В мае 2023-го года артист сделал предложение своей возлюбленной Александре Поповой, а 13 июля артисты сыграли свадьбу. Звезда «Кадетства» рассказал, что он делает все, чтобы жена была с ним счастлива.

У Головина есть дочь Оливия от гримера Светланы Белогуровой, которую он признал не сразу.

В 2019 году отцовство актера подтвердила ДНК-экспертиза, суд назначил Александру выплату алиментов на содержание ребенка. Сам артист эту ситуацию никак не комментировал.