Слепаков представил еврейскую пародию песни «Я русский»

16:18 2023-11-08
Слепаков представил еврейскую пародию песни «Я русский»

Юморист Семен Слепаков исполнил пародию на песню SHAMAN «Я русский», выложив ее в Сеть, за что его раскритиковали россияне.

Дело в том, что Семен Слепаков стал гостем Ютуба-проекта Михаила Шаца.

Комик в ходе съемок шоу поделился пародией личного сочинения на композицию Ярослава Дронова «Я русский».

В словах трека Слепаков сообщил, что отныне «всегда ходит в шапке и ест кошерную еду».

Также Семен заявил в песне, что ему «неважна кровь отца и впредь он является всемирным злом, потому что не русский».

Юморист стал скрывать, что «навсегда останется в Израиле», а напоследок исполнил припев еврейской песни «Хава нагила», которым и закончил свою пародию.

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