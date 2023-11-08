Слепаков представил еврейскую пародию песни «Я русский»

Дело в том, что Семен Слепаков стал гостем Ютуба-проекта Михаила Шаца.

Комик в ходе съемок шоу поделился пародией личного сочинения на композицию Ярослава Дронова «Я русский».

В словах трека Слепаков сообщил, что отныне «всегда ходит в шапке и ест кошерную еду».

Также Семен заявил в песне, что ему «неважна кровь отца и впредь он является всемирным злом, потому что не русский».

Юморист стал скрывать, что «навсегда останется в Израиле», а напоследок исполнил припев еврейской песни «Хава нагила», которым и закончил свою пародию.