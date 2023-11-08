Украинский генерал осудил Зеленского за увольнение командующего ССО

Отставной генерал вооружённых сил Украины Сергей Кривонос дал оценку решению Зеленского уволить Виктора Хоренко, который ранее командовал силами специальных операций страны. По мнению Кривоноса, Владимир Зеленский проявил тотальное неуважение к собственной армии.
Сергей Кривонос напомнил, что солдаты ВСУ ведут активные боевые действия, каждодневно сидя в окопе и хороня своих товарищей, пока Зеленский находится в тёплом кабинете.
Кривонос назвал действия Владимира Зеленского "пощёчиной" войскам страны, призвав политика отказаться от риторики необоснованных репрессий.