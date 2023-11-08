Диетолог Мещерякова рассказала, что поможет избавиться от кофейной зависимости

16:28 2023-11-08
Диетолог Мещерякова рассказала, что поможет избавиться от кофейной зависимости

Для этого нужно нормализовать режимы сна и бодрствования, которые обеспечат правильную выработку гормонов.

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова подсказала, каким образом можно избавиться от зависимости от кофе, сообщает Рамблер.

По словам эксперта, кофе не поможет человеку взбодриться, пока он не нормализует сон. Увеличивать объемы этого напитка нередко хочется из-за гормонального сбоя, который случается из-за недосыпа.

Нарушение режима сна и бодрствования вызывает сбои в работе центральной нервной системы, - пояснила Татьяна Мещерякова.

В норме организм к 9 часам вечера вырабатывает мелатонин, который должен снизить активность, чтобы подготовить организм ко сну. Через час к мелатонину также присоединяется соматотропин, который отвечает за рост и регенерацию тканей.

Эти гормоны помогают хорошо заснуть, а наутро процесс пробуждения запускает уже другой гормон - кортизол.

Но, когда человек не ложится вовремя спать, нарушается ритм выработки гормонов.

Конкурентное замещение рецепторов, которые ответственны за проявление чувства усталости и утомления, происходит за счет кофеина.

Это и дает иллюзию ощущения бодрости. Потому человек без нормализации режима сна если и сумеет отказаться от кофе либо других энергетиков, то только на короткое время, — предупредила Мещерякова. 

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