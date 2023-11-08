40-летняя Михалкова сообщила, что ее утомили бестактные вопросы о том, почему она до сих пор не родила

16:35 2023-11-08
40-летняя Михалкова сообщила, что ее утомили бестактные вопросы о том, почему она до сих пор не родила

Звезда команды КВН "Уральские пельмени" Юлия Михалкова призналась, что не в восторге от назойливых фанатов, не знающих, что такое чувство такта.

Юлия Михалкова не стала скрывать, что плохо относится к людям, любящим учить жизни окружающих.

Юмористка недоумевает, по какой причине в России не тыкают пальцами в 40-летних мужчин, которые не женаты и не могут нормально зарабатывать.

Звезду «Уральских пельменей» возмущает тот факт, что в государстве без конца ругают женщин, не ставших матерями.

Михалкова убеждена, что каждый вправе сам определять, когда ему заводить семью, не интересуясь при этом мнением посторонним.

Артистка заявила, что каждый обязан платить налоги в срок и соблюдать УК РФ, а все остальное на личное усмотрение.

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