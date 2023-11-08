Кадыров уволит чеченских чиновников, чьи дети не знают родной язык

8 ноября глава правительства Чечни Рамзан Кадыров публично заявил, что намерен провести увольнение всех местных политиков, чьи дети не знают чеченского языка. При этом Кадыров рассказал, чем руководствовался при принятии данного решения.

По словам Рамзана Кадырова, новое поколение чеченцев, не знающее родного языка, лишено будущего и рискует утратить собственную идентичность.

Также Кадыров напомнил, что в республике постоянно проводятся мероприятия, направленные на повышение имиджа чеченского языка в социуме.