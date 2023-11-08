В Австралии хотят построить самый высокий в мире деревянный небоскреб

Город Перт, который находится в Западной Австралии, скоро может украсить самое высокое в мире деревянное здание. По предварительным данным, в небоскребе будет 50 этажей и свыше 200 квартир, сообщает Вокруг света.

Высота здания достигнет более 190 метров, что в 2 раза выше нынешнего рекордсмена, - 86-метрового Ascent Tower в Милуоки в штате Висконсин.

Как и другие деревянные высотки, здание в Перте будет гибридом: его «экзоскелет», то есть несущая главные нагрузки основа, будет изготовлена из укрепленного бетона и стали. А на деревянные конструкции придется примерно 42 процента.

На крыше здания планируется разместить сад и городскую ферму.