Пугачёва записала сразу три песни после возвращения в Россию

8 ноября российский звукорежиссёр Игорь Лалетин публично заявил, что накануне прилетевшая в Россию из Израиля Алла Пугачёва отправилась в студию звукозаписи, где записала сразу три принципиально новых песни.

Лалетин подчёркивает, что на студии Пугачёва пела для друзей и родственником, однако вокал примадонны был записан, из-за чего её живое выступление стало полноценными песнями.

При этом Игорь Лалетин отметил, что записанные песни не предназначаются для широкой общественности и вряд ли будут когда-либо опубликованы.