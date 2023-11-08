Ирина Роднина попросила МОК назвать своего хозяина

Троекратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат российской Госдумы Ирина Роднина обвинила МОК в разном отношении к странам, сообщает Газета.ру со ссылкой на Спорт24.

МОК столько наделал ошибок, что даже посчитать невозможно. Почему такое отношение к Израилю? Чем отличается Россия от других? Почему Грузия начинала в Южной Осетии военные действия во время Олимпиады, и им ничего не было? Почему США допускали спокойно до всех Игр, когда во Вьетнаме шла война? У них короткая память? - задалась вопросом Роднина.

Она также предложила МОК "наконец-то сказать, кто их хозяева":

Скажи нам, все уже понимают, что это по чьей-то указке, — сказала чемпионка.

В МОК заявили, что спортсменов Израиля нельзя дискриминировать, потому что они за действие правительства не несут ответственность.

А в конце февраля 2022 года МОК обратился к международным спортивным федерациям, рекомендовав им из-за ситуации в Украине запретить допуск российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.