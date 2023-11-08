Ирина Роднина попросила МОК назвать своего хозяина

17:02 2023-11-08
Ирина Роднина попросила МОК назвать своего хозяина

Легендарная фигуристка заявила, что Международный олимпийский комитет совершил бесчисленное количество ошибок.

Троекратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат российской Госдумы Ирина Роднина обвинила МОК в разном отношении к странам, сообщает Газета.ру со ссылкой на Спорт24.

МОК столько наделал ошибок, что даже посчитать невозможно. Почему такое отношение к Израилю? Чем отличается Россия от других?

Почему Грузия начинала в Южной Осетии военные действия во время Олимпиады, и им ничего не было? Почему США допускали спокойно до всех Игр, когда во Вьетнаме шла война? У них короткая память? - задалась вопросом Роднина.

Она также предложила МОК "наконец-то сказать, кто их хозяева":

Скажи нам, все уже понимают, что это по чьей-то указке, — сказала чемпионка.

В МОК заявили, что спортсменов Израиля нельзя дискриминировать, потому что они за действие правительства не несут ответственность.

А в конце февраля 2022 года МОК обратился к международным спортивным федерациям, рекомендовав им из-за ситуации в Украине запретить допуск российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

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