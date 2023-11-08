Американец поверил в примету и круто разбогател

Житель США разбогател потому, что поверил в примету и приобрел лотерейный билет, сообщает NC Education Lottery.

Брайан Хикс из города Стовалл, что в штате Северная Каролина, почувствовал, как зачесалась левая рука и вспомнил связанную с этим примету - мол, она к неожиданной прибыли. Мужчина отправился в магазин и купил билет мгновенной лотереи.

Американец прямо в машине стер защитный слой с билета и оказалось, что он выиграл 100 тысяч долларов. Хикс не мог поверить своим глазам.

Полученные деньги мужчина хочет потратить на покупку нового дома.