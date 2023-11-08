Бабушка Shaman рассказала, чем жена ее внука, которая на 13 лет его старше, покорила ее

Нынешняя супруга Shaman Елена смогла расположить к себе родственников любимого мужчины, несмотря на не теплый первоначальный прием.

Возлюбленная певца встала на колени перед его бабушкой и матерью, поблагодарив за хорошего внука и сына.

Бабушка Ярослава Дронова признается, что это было настолько трогательно, что и она, и мама артиста расплакались, а Елена стала полноценным членом их семейства.

Примечательно, что были в молодой семье времена, когда муж ничего не зарабатывал, жена, содержала тогда и себя, и мужа.

Она не упрекала его за это, понимая, что тот стремится найти себя.