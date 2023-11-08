Цискаридзе VS Станиславский: искусственное против настоящего

Станиславский со своей знаменитой системой, признанной во всем мире, выступал как раз за настоящую, живую игру актеров на сцене, которые должны вживаться в роль и переживать эмоции как свои собственные.

Именно в этом он видел предназначение артиста и искусства в целом. Константин Станиславский добивался от актеров максимального правдоподобия в сценических постановках.

Артист должен не играть, а жить на сцене.

Наигранность, фальш, отсутствие жизни и настоящих эмоций убивают связь со зрителем и обрекают спектакль на провал. Люди в зале должны верить в происходящее.

Каждый момент вашего пребывания на сцене должен быть санкционирован верой в правду переживаемого чувства и в правду производимых действий.

Теперь вернемся к Цискаридзе. Его точка зрения совершенно противоположная.

Известный артист балета утверждает, что истинные чувства все портят и отталкивают зрителя, не вызывают в нем сочувствия.

По версии Цискаридзе, у сцены есть свой закон - "ничего настоящего".

Никаких бриллиантов - только стразы, никаких живых цветов - только искусственные. Поддельное вместо натурального.

На сцене не блестят настоящие бриллианты. Их не видно. Только стразы. Сцена не переносит ничего настоящего. Только искусственное. Настоящие цветы на сцене не смотрятся, только искусственные смотрятся, и смотрятся гораздо лучше, потому что у сцены есть закон – если вы по-настоящему плачете, реально, вам ни один человек вот там, в зрительном, зале не будет сопереживать.

Каждая теория имеет право на существование. Решать в итоге зрителю: на что ему нравится смотреть больше - на стразы или на бриллианты.