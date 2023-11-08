Последняя песня Битлз, которую удалось воссоздать с помощью нейросети

22:58 2023-11-08
Последняя песня Битлз, которую удалось воссоздать с помощью нейросети

Новых песен Битлов поклонники не слышали с 1995 года. Сейчас у них есть такая возможность. Услышать "новую" композицию, последнюю из творений легендарного коллектива, можно на стриминговых площадках.

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Композиция, записанная с помощью искусственного интеллекта, называется Now and then.

В создании нового хита участвовали Пол Маккартни и Ринго Старр. Трек получился из старой демо записи Джона Леннона, записанной в плохом качестве в 1978 году.

Питеру Джексону, режиссеру "Властелина колец" удалось вычленить из записи голос исполнителя и очистить его от посторонних шумов с помощью технологий ИИ.

В композиции звучит не только голос Леннона, но и гитарное соло, а также бэк-вокал Джорджа Харрисона. Все это было в архивных записях 1995 года.

Струнную аранжировку предложил продюсер Джайлс Мартин. Пол Маккартни написал бас-партию, Ринго Старр - партию для барабана. Получилось, что в "новой" композиции Now And Then все четверо Битлов снова объединились.

3 ноября вышел клип на эту песню, который был смонтирован из редких кадров, взятых из архивов. Режиссером выступил Питер Джексон.

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