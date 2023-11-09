Бразильский певец Дарлин Мораис умер в 28 лет из-за укуса паука

Бразильский певец Дарлин Мораис скончался из-за укуса ядовитого паука. Звезде было 28 лет, сообщает СтарХит.
Незадолго до ухода артист выложил в соцсети страшные снимки, где видно, как под левым глазом кожа почернела от укуса паука. Дарлин обращался в больницу и 6 ноября после нескольких дней мучений умер.
В больницу попала и его 18-летняя падчерица, которую паук также укусил в ногу. Ее состояние стабильное.
Оба были в доме Мирасема-ду-Токантинс, микрорегионе Бразилии, когда хищник проник в их жилье. Странствующий паук в 2007 году был признан самым ядовитым животным.
По словам жены погибшего певца, муж пожаловался на плохое состояние 31 октября.
Он почувствовал в теле слабость, его лицо стало темнеть в тот же день. Муж отправился в больницу и его госпитализировали, - рассказала СМИ женщина.
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