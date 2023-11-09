Кристина Орбакайте отказалась от возвращения в Россию и заявила о провокации

Кристина Орбакайте не хочет возвращаться в Россию. Исполнительница год назад уехала к мужу Михаилу Земцову и дочери Клаве в США. Дочь Аллы Пугачевой с тех пор на родине не появлялась и даже с поклонниками редко выходит на связь, сообщает КП.
Не примет она участие и в Новогоднем огоньке, в котором всегда пела.
Кристина не комментировала и решение покинуть Россию, и отказ сниматься на Новый год.
А на днях звезда прервала молчание и сделала заявление. Певица сообщила, что неизвестные хотят втянуть ее в скандал, устроить гнусную провокацию.
Дорогие друзья, спародированным голосом от моего имени звонят моим знакомым, провоцируя их на разговор. Будьте внимательны, пожалуйста! Лучше перезвоните мне, - попросила Орбакайте.
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