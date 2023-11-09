Меган Маркл катастрофически похудела, чем напугала фанатов

Меган Маркл стремительно похудела. Поклонники стали бить тревогу, когда увидели ее последние фото, сообщает Супер.ру.
Фотографы подстерегли Меган и ее мужа принца Гарри после концерта Кэти Перри в Лос-Анджелесе, куда пара прилетела на частном джете.
Фанаты обратили внимание на ее тончайшие ноги.
Такой размер просто несовместим с жизнью! - написала читательница Daily Mail.
Боже, она довела до такого себя сама или виноват ее муж? — продолжила дискуссию другая.
Поклонники герцогини связали экстремальную потерю веса с переживаниями по поводу развода.
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