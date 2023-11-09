На серферов напала акула-людоед на месте съемок ленты «Челюсти»

Жуткая история случилась в городе Истхэм в штате Массачусетс, где в 1974-м году снимали триллер «Челюсти». Два сапсерфингиста пережили нападение белой трехметровой акулы, которую в народе называют акулой-людоедом, сообщает Супер.ру.

Рэй Траутс рассказал, что первым заметил движения в воде. Акула проплывала возле его брата Пита Эмонда, потом повернулась на бок, пытаясь схватить того за ногу.

Рэй стал кричать, затем опустил весло в воду, чтобы создать препятствие для хищника. Однако акула после этого резко повернулась к нему же.

Я кричал Питу, чтобы уходил, выбирался на берег. Акула кружила сзади меня, агрессивная и возбужденная, — вспомнил мужчина.

Финал, к счастью, оказался хорошим. Рэй сумел выбраться живым и невредимым. Но братья не могут отойти от шока, что едва не стали героями «Челюстей» в реальности.