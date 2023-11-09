Картина Пабло Пикассо «Женщина с часами» ушла на торгах за $139,36 млн

Как сообщает организатор торгов, на холсте Пикассо изобразил свою любимую женщину - Марию-Терезу Вальтер с наручными часами.

По мнению Лидии Гасман, занимающейся изучением творчества художника, часы для него - не просто образ, а художественный символ с особым значением, связанный с "любовью, разъедаемой временем".

Галлерея Бейлер в Базеле, купила у Пикассо это творение в 1966 году. Через пару лет картина вошла в коллекцию Pace Gallery в Нью-Йорке.

В ноябре этого же года холст был продан известному американскому коллекционеру - Эмили Фишер Ландау.

Картина провисела больше 50 лет в ее нью-йоркской квартире на каминной полкой.

В марте 2023 Эмили скончалась, дожив до 102 лет. Аукционный дом Sotheby’s получил право на распоряжение частью коллекции Ландау.

Всего на продажу было выставлено 120 картин, которые оцениваются примерно в 400 млн долларов.