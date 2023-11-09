Актеры Голливуда добились своего в процессе забастовки, которую решили завершить

Протесты актеров длились в течение нескольких месяцев.

Забастовка была организована с подачи Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США.

Для достижения результата понадобились месяцы переговоров. Сотрудники Альянса продюсеров кино и телевидения смогли создать условия, устраивающие обе стороны.

Соглашение с Альянсом продюсеров кино и ТВ оценено более чем в 1 000 000 000 USD.

Договор предполагает выполнение обязательств по повышению минимальных зарплат, защите членов от угрозы ИИ, и бонус за участие в потоковом вещании.

Представители Гильдии киноактеров и федерации артистов ТВ и радио США в соцсетях объявили, что с 00:01 9 ноября 2023 года по местному времени все протесты сворачиваются.