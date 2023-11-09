Актеры Голливуда добились своего в процессе забастовки, которую решили завершить

Протесты актеров длились в течение нескольких месяцев.
Забастовка была организована с подачи Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США.
Для достижения результата понадобились месяцы переговоров. Сотрудники Альянса продюсеров кино и телевидения смогли создать условия, устраивающие обе стороны.
Соглашение с Альянсом продюсеров кино и ТВ оценено более чем в 1 000 000 000 USD.
Договор предполагает выполнение обязательств по повышению минимальных зарплат, защите членов от угрозы ИИ, и бонус за участие в потоковом вещании.
Представители Гильдии киноактеров и федерации артистов ТВ и радио США в соцсетях объявили, что с 00:01 9 ноября 2023 года по местному времени все протесты сворачиваются.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__